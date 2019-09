Elrajtolt a Uplay+, a Ubisoft előfizetős szolgáltatása

Az EA Acces vagy az Xbox Game Pass mintájára a Ubisoft is elindította saját, kifejezetten játékosoknak szóló előfizetős szolgáltatását, aminek jóvoltából a rajongók több mint 100 játékhoz férhetnek hozzá egy olcsó havidíj ellenében.

A Ubisoft természetesen csak az általuk kiadott videojátékokat tömörítette össze a Uplay+ szolgáltatásába, vagyis a komplett Assassin's Creed-sorozat, a Far Cry-játékok vagy éppen a Watch Dogs is megtalálhatók a kínálatban, méghozzá rendszerint a korábbi kiegészítőkkel együtt tálalva.A szolgáltatás, és az óriási játékkínálat mellett rengeteg korai hozzáférést is ad majd a rajongóknak - így a Ghost Recon Breakpoint és a Watch Dogs Legion is ott lesz a szerencsések között -, ha pedig kipróbálnád, ne gondolkozz sokáig, mert a Uplay+ szeptemberben még teljesen szabadon kipróbálható, ellenben nem árt hozzá némi türelem, az indulás ugyanis kissé nehézkesre sikeredett.