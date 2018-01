Elrajtolt a The Division legújabb eventje

Ha elfeledkeztünk már a lassacskán folytatásért könyörgő The Division -ről, akkor itt az ideje, hogy visszatérjünk egy kicsit a Ubisoft alkotásához pár napig, lévén a franciák bejelentettek egy január 30-ig tartó globális eventet.

Az Ambush névre keresztelt esemény, ezáltal több területen is lehetőségünk lesz próbára tenni ügyességünket és türelmünket is, lévén az event során a fedezék mögül lövöldözve nagyobb sebzéseket okozhatunk, de cserébe sokkal ügyesebben kell majd kihasználni a búvóhelyek adta lehetőségeket, mert buzgó mócsingként hamarabb fűbe is haraphatunk.A kérdéses esemény a Queens Tunnel, a Times Square Power Relay, a Broadway Emporium, a Police Academy és a Dragon's Nest helyszíneken él majd, és részvételünkkel négy Classified felszereléscsomagot oldhatunk fel magunknak, melyek név szerint az AlphaBridge, a FireCrest, a Hunter's Faith és a Tactician's Authority lesznek.

Nézd nagyban ezt a videót!