Elrajtolt a Spacelords, a Raiders of the Broken Planet ingyenes változata

Csúnyán belebukott a MercurySteam csapata a Raiders of the Broken Planet-be, így most egy ingyenes alternatívával próbálják menteni a menthetőt, aminek még új nevet is adtak a keresztségben, nehogy bárkinek rossz érzései támadjanak.

Bár a készítők megpróbálták magukat mártírnak beállítani, és óriási újdonságokról szónokoltak a Spacelords kapcsán, összességében, a névváltoztatásra pedig azért volt szükség, hogy utóbbi vásárlói ne tudják leverni rajtuk a port.Ha a történtek ellenére is érdekel a Spacelords , akkor itt a remek alkalom, hogy kipróbáld, lévén PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is letölthetővé vált a hivatalos helyekről, így a Steamről, a PS Store-ról és az Xbox Store-ról.