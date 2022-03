Elrajtolt a Sea of Thieves hatodik szezonja

A Rare most élesítette kalózutópiájának hatodik évadát - a Sea of Thieves friss narratív alapú tartalma az "Adventure 2: Forts of the Forgotten" formájában érkezik, amely ott folytatja, ahol a "Shrouded Islands" abbamaradt.

Eközben a Legend of the Veil, egy új, kizárólag a Pirate Legendshez tartozó Voyage, szintén új történeti tartalommal bővül a hatodik évad későbbi részében, új kihívásokkal és azzal a feladattal, hogyEzenfelül a Season Six tengeri erődökkel is bővítette a játékot. Ezekből hat található elszórva a tengeren, és mindegyiküket ellenségek és egy boss őrzi egy Sea Fort kapitány formájában. Ezen erődök kiürítése hozzáférést biztosít a játékosoknak a kincstáraikhoz, hogy még több zsákmányt és zsákmányt szerezzenek, míg a Rare szerint minden kiürített erőd lehetővé teszi a játékosok számára, hogy a legtöbbet hozzák ki az otthoni kényelemből.

