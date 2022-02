Elragadó gyűjtői kiadást kap az A Plague Tale: Requiem

A Focus Home Interactive közreműködésével az Asobo Studio csapata bejelentette, hogy egy elragadó gyűjtői kiadásban is beszerezhetik majd maguknak a rajongók az A Plague Tale: Requiem -et.





Amint ugyanis kiderült, Amicia és Hugo legújabb közös kalandjához egy limitált kiadású csomag is érkezik, mely sajnos csak és kizárólag a Focus Entertainment Store-ból rendelhető, de így is érdemes lecsapni rá, az átszámítva mintegy 60 ezres csomagban ugyanis a játék mellett találunkA csomagban helyet kap majd a The Protector Pack digitális tartalom is, melyben kozmetikai elemek, többek között egy nyílpuska skin és a craftoláshoz szükséges elemek várhatók. Az A Plague Tale: Requiem pontos megjelenési dátummal még nem rendelkezik, de valamikor idén érkezik PC-re, PS5-re, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re.