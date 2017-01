Elragadó csomagban jelenik meg a The Legend of Zelda 30. évfordulós koncertlemeze

Hivatalosan is előrendelhetővé vált - egyelőre csak a Japán Amazonon keresztül - az a retro csomagolásba bújtatott zenei album, amely nem kisebb dolgot örökít meg az utókor számára, mint a The Legend of Zelda harmincadik évfordulójára rendezett koncertet.

A február 15-én érkező kiadvány átszámítva nagyjából 40 dolláros áron rendelhető meg, ám ezért az árért cserébe messze nemcsak egy szimpla CD-t kapunk, hanem egy varázslatos díszcsomagolást, amelyben a korong mellettis megtalálhatunk majd.Sőt mi több, a csomagban a Tokyo Philharmonic Orchestra által előadott koncertnek nemcsak a hanganyaga, hanem a képanyaga is megtalálható lesz a mellékelt DVD-n, tehát aki kihagyta a nagy eseményt, az most méltóképpen pótolhatja az egészet.