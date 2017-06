Előzmény készül a Life is Strange-hez?

Izgalmas hírek láttak napvilágot a Life is Strange jövőjéről, az első évadával elképesztő sikert aratott kalandjátékról ugyanis a francia GameKult bedobott pár képet és néhány olyan információt, amelyek arra engednek következtetni, hogy nem csak a folytatás készül.





































Azt ugyanis tudjuk már egy ideje, hogy a Dontnod Entertainment folytatja a Life is Strange történetét, azonban az alábbiakban általatok is megtekinthető kiszivárgott képek alapján ez- ergo egy második Life is Strange projekt -, amely a játék előtörténetét ismerteti meg velünk.Hogy honnan vontuk le ezeket a következtetéseket, azt a spoiler miatt nem szeretnénk elárulni, csak annyit segítenénk, hogy vannak olyan karakterek a képeken, amelyeknek egy történeti folytatásban nem kellene szerepelniük.A fotók kapcsán külön érdekesség, hogy a Deck Nine Games honlapján találták meg őket, akik nemrégiben éppen arról beszéltek, hogy egy nagy kiadó megbízásából egy sikeres franchise új tagján dolgoznak, amit az E3-on kívánnak bemutatni. Az E3-on tehát vélhetően minden kiderül!