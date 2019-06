A jelenlegi játékostábor és az egykori rajongók egyaránt várják tűkön ülve az Apex Legends következő szezonját, ugyanis jó ideje nem jött érdemi tartalomfrissítés a szoftverhez, holott bőven van potenciál a battle royale alapban.

Ezen hivatott változtatni a Battle Charge néven, július másodikán rajtoló idény, amihez most kaptunk is felvezetés gyanánt egy hivatalos előzetest. Természetesen érkezik a más korábban beharangozott új karakter, Wattson, sőtA King's Canyon itt-ott megváltozik, új fegyver is érkezik, illetve várhatóan egy sokkal jobb Battle Pass bérlettel is készül a Respawn, mint az első évadban. Csekkoljátok a szóban forgó előzetest, íme:

