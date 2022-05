Előzetest kapott a Netflix-féle Resident Evil-sorozat

Már megint egy unalmas zombis sorozat? - tehetik fel maguknak a költői kérdést ismét, de egyre inkább úgy tűnik, hogy a Neftlix által berendelt Resident Evil sokkal több lesz ennél, és ezt most az első kedvcsináló is alá tudja támasztani.

Bemutatták ugyanis a sorozat legújabb mozgóképét, ami kifejezetten hangulatosnak tekinthető, és bár leginkább a mozifilmek világát idézi fel előttünk, azért bőven van átfedés a videojátékokkal is, ami már most, ebből a pár másodpercből határozottan kiderült.Mindez annak ellenére is igaz, hogy a Resident Evil sorozat 2036-ban, Londonban játszódik, a főszerepben Billie és Jade történetével, akik New Raccoon City városába költöznek, azonban amint megjelenik a színen az Umbrella Corporation, festői életük csakhamar szilánkokra hullik.

