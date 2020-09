Előzetest kapott a Crash Bandicoot 4: It's About Time demója

Az Activision és a Toys for Bob kettőse semmiképp nem akarja elaprózni a tényt, hogy demót kapnak a Crash Bandicoot 4: It's About Time előrendelői, lévén külön trailert készítettek a pár nappal ezelőtti bejelentéshez

Ebben fél percen keresztül vehetjük szemügyre a demó tartalmát, ami bár nem sok, de ez is egy újabb örömforrás abból a szempontból, hogy friss látnivalókon csodálhatjuk meg kedvenc sávos bandikutunk negyedik számozott kalandját.Ezenfelül pedig a képlet a szokásos, magyarán mindenki, aki előrendeli a programot, az már szeptember 16-án beleugorhat a demó nyújtotta élményekbe, és természetesen október 2-án kezdődhet meg a teljes élmény, lévén ekkor jelenik meg a Crash Bandicoot 4: It's About Time.