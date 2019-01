Előzetest kapott a Beyond Skyrim, a Tamriel teljes területét egybefoglaló mod

A Beyond Skyrim egy olyan óriási modcsomag, mellyel lényegében Tamriel teljes területét akarják létrehozni a The Elder Scrolls V: Skyrim grafikus motorján belül, a projekt mögött álló csapat mostanában Morrowind területein ügyködött.

A munkálatok olyan jól haladnak, hogy kaptunk egy friss és ropogós trailert, melyen a Morrowind régión végzett munkálatokat leshetjük meg, ráadásul rivaldafénybe kerülnek a fegyverek, az ellenségek és persze maguk a helyszínek is.Több elem is visszaköszön a Skyrim Dragonborn kiegészítőjéből, viszont, hovatovább úgy tűnik, hogy még komplett sztorit is rittyentenek hozzá, legalábbis a narráció erre enged következtetni. Ezen a linken meg tudjátok lesni , hogy hogyan is képzelték el Morrowind térképének végleges formáját, alább pedig az említett kedvcsináló nézhető meg.

