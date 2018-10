Előzetesen mutatkozik meg a Strange Brigade új DLC-je, a Thrice Damned 1: Isle of the Dead

A Rebellion közzétette a Strange Brigade új DLC-jének hivatalos előzetesét, mely egyébként a Thrice Damned 1: Isle of the Dead névre hallgat, és egy háromrészes kampánysorozat első felvonásaként operál.

Árazását tekintve egész baráti a dolog, hiszenTovábbá érdemes megemlíteni, hogy megjelent a American Aviatrix Character Expansion Pack is, mely egy új játszható karaktert vont be az őrületbe, név szerint Tessie Caldwellt, no meg a csomaggal megérkezett a Colbeck Wildfire SMG stukker, a Hyde & Sons pisztoly, Glacier Bomb fegyverek, illetve Tessie Infernal Firestorm képessége is új jövevénynek számít., viszont aggodalomra semmi ok, egy ingyenes frissítés által bekerült a Tunnels névre keresztelt pálya a Horda módba, illetve a Towering Temple II és a Cursed Village II, melyeket Score Attackben lehet nyúzni.

