Előtölthető a PS Store-ból az Abandoned demó appja

Az Abandoned projektcímen futó játék még mindig a játékipar legizgalmasabb fejleménye mostanság, tekintve hogy az úgynevezett, titokzatos Blue Box által fejlesztett program esetében egy sor jel arra mutat, hogy Kojima új Silent Hill játéka lesz.

Augusztus 10-ére ígérték a fejlesztők, hogy letölthetünk majd egy applikációt PS5-re, amelyen keresztül megtapasztalhatjuk valós időben a demót. Érdekes, hogy egy ismeretlen fejlesztő horrorjátékának miért kell ilyen csinnadratta, főleg hogyBárhogy is, a kérdéses app kiadása már egyszer el lett halasztva júniusról, azonban most nem lesz - az alkotók ugyanis elérhetővé tették az appot, hogy előtöltsük PS5-ön, így a rajtkor már mi is ott lehetünk, hogy megtudjuk együtt, mi is valójában az az Abandoned.Úgy fest, fokozatosan teszik elérhetővé az appot, mert bár egyeseknél már jelen van az előtöltés, addig másoknál még türelemre int az oldal.