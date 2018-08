Először mutatkozik meg mozgás közben az NBA 2K19

A tény, hogy a 2K csapata mindössze egy hónappal a megjelenés előtt publikálja az első gameplay felvételt a játékból, nevezhető merész húzásnak, viszont ismerjük be, mind tudtuk mit fogunk kapni NBA 2K19 cím alatt.

Bár azért nem erőltették meg magukat a srácok, a kiadott anyag mindössze egy percnyi időtöltés, ahol, miközben Jay Rock tolja az aláfestő muzsikát, tehát összességében semmi olyasmi, melytől lemennénk hídba.Jó, LeBron James egészen biztosan megdobogtatja a kosárlabda-rajongók szívét, lévén ő is felbukkan az előzetesben, immáron a Los Angeles Lakers mezében. Az NBA 2K19 szeptember 11-én jelenik meg PlayStation 4, PC, Xbox One és Nintendo Switch platformokra, talán addig még tartalmasabb gameplay videókat is kapunk a játékból.

