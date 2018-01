Először bukkant fel az idén érkező Call of Duty

Miután a Call of Duty Infinite Warfare-t tavaly előtt az Infinity Ward, a Call of Duty WWII-t pedig tavaly a Sledgehammer Games készítette, már korábban megjósolhattuk, hogy a Call of Duty 2018-at majd megint a Treyarch alkothatja meg.

Ezzel kapcsolatban azonban egészen mostanáig kellett várnunk az első életjelekre, a stúdió háza táján ugyanis váratlanul felbukkant egy álláshirdetés, melyben a csapat "következő AAA címéhez" keres munkaerőt, amiA Treyarch egészen pontosan művészeti koordinátort keres 3D modellezéshez és textúrázáshoz, és bár sajnos arról még csak utalás sem érkezett, hogy megint világháborús epizód készülődik-e, esetleg valami más, de a Call of Duty WWII után izgatottan várjuk.