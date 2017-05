Élőszereplős videósorozat készül a Project Cars 2-höz

A Slightly Mad Studios és a Bandai Namco bejelentették, hogy igazi sztárversenyzők és tesztpilóták segítségével egy hat részes, élőszerelős autóipari videósorozatot készítenek a Project Cars 2 -höz.

A Built by Drivers névre keresztelt széria egyfajta dokumentarista jelleggel igyekszik majd összefoglalni számunkra meglepő igényességgel és látványos képsorokkal a játék fejlesztési munkálatainak egyes részeit, az autentikus megoldásokat, valamint azt, hogyA sorozat első epizódját az alábbiakban már meg is tekinthetitek, középpontjában, aki többek között bemutatja nekünk, hogy miként is érte el a Project Cars 2 -ben azt, hogy a McLaren 720S vezetése valóban olyan legyen, mint a valóságban.A széria későbbi epizódjaiban megjelenik még egyébiránt Tommy Milner, a Corvette Racing-től, és Vaughn Gittin Jr. drifter legenda is. Maga a Project Cars 2 valamikor idén érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

