Élőszereplős sorozat készül a Driver alapján

Egy évtizede, 2011-ben láttunk utoljára új Driver-játékot (ha nem számoljuk a 3DS-es mellékszálat 2014-ben), ennek ellenére a Ubisoft mégis úgy döntött , hogy készít egy élőszereplős sorozatot a franchise alapján.

A 2022-ben induló Binge streaming platformon fog debütálni majd a sorozat, és ez a felület már csak abból a szempontból is érdekes, hogy. Eredeti sorozatokat és műsorokat találunk majd rajta, és többek között egy Driver-szériával is beújítanak.Még nem tudni, hogy mikor jelenhet meg a sorozat, viszont azt ígérte a Ubisoft, hogy később több információt is megosztanak róla. Se a rendezőről, se a színészekről, se a feldolgozott sztoriról nem tudni jelen állás szerint semmit.