Élőszereplős Mega Man film készül

Bár egy egész estés animációs film hírével bearanyozták volna a napunkat, a Capcom azonban egy kicsit inkább megijesztett és elbizonytalanított minket azzal a bejelentésével, miszerint élőszereplős filmet készítenek a Mega Man alapján.

A csapat közleményéből megtudtuk, hogy a produkcióhoz máris sikerült összetrombitálniuk néhány talentumot, így, akik a Paranormal Activity harmadik és negyedik epizódján, valamint a Catfish dokumentumfilmen dolgoztak, a Mega Man filmnek pedig írói és rendezői lesznek a 20th Century Fox felügyelete mellett.A munkához csatlakozott továbbá Planet of the Apes-sorozatról elhíresült Chemin Entertainment is, ahonnan Masi Okát, a Heroes egyik sztárját is leakasztották producerként. Egyelőre semmilyen egyéb pontos részlet nem derült még ki az élőszereplős Mega Man filmről, de reméljük a legjobbakat.