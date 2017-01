Élőszereplős film készül a Ghost Recon Wildlands alapján

A Ubisoft bejelentette, hogy Ghost Recon Wildlands : War Within the Cartel címmel egy 30 perces élőszereplős filmet készítenek a legújabb Ghost Recon-játék alapján, amely a közelgő megjelenéshez kapcsolódó hype és marketing-gépezet része lesz.

A War Within the Cartel várhatóan február 16-án kerül bemutatásra a Ubisoft Twitch csatornáján, de letölthető lesz az Amazon Prime-ról is, az alábbi kedvcsináló trailer alapján pedig érdemes lesz várni rá, hiszen első blikkreelőzetese.A film egyébiránt a Santa Blanca drogkartellt ismerteti meg velünk alaposabban is, ezáltalolyan szereplőkkel, mint El Muro, El Yayo vagy Nidia Flores, akik egy a bandán belüli árulót hajkurásznak.A kisfilmet Avi Youabian (Tainted Love, The Walking Dead) rendezi, vezető producere pedig Orlando Jones (MADtv) lesz.