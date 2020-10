Élőszereplős Assassin's Creed-sorozat készül a Netflixre

A hivatalos csatornák szerint a Ubisoft és a Netflix kollaborációba lépett ismételten, aminek keretében az Assassin's Creed alapján készül egy vadonatúj élőszereplős sorozat , amire valljuk be, szükség van a Michael Fassbenderes film után.

Jelenleg, aki egyben tartja az egészet. A Ubisoft mostanában egyébként is sok projektjét készül adaptálni, hiszen a Rabbids-ből, a Just Dance-ből, a The Divisionből, valamint a Beyond Good & Evilből is formálódik a mozgókép.Szinte még semmit nem tudni a szóban forgó sorozatról, hogy egyáltalán milyen történetet fog feldolgozni, kik lehetnek a főszereplők, melyik érában fog elhelyezkedni, de abban csak reménykedni tudunk, hogy nem követi el ez az adaptáció ugyanazt a hibát mint a mozifilm, miszerint túlzottan kevés szerepet kapnak a történelmi részek.