Élőszereplős adaptáció készül a Kingdom Come: Deliverance alapján

Nem feltétlenül a Kingdom Come: Deliverance az a játék, amiből el tudnánk képzelni, hogy készüljön belőle egy élőszereplős adaptáció, de Hollywood úgy döntött, hogy ezt fogja alapanyagként választani.

A Variety értesülései szerint még nincs eldöntve, hogy filmként vagy sorozatként valósítsák-e meg a projektet, viszont ugyanaz a Wild Sheep Content stúdió áll a projekt mögött, akik a szintén mostanában beharangozott Yakuza-film fejlesztésén is dolgoznak. JelenlegAbban sem vagyunk teljesen biztosak, hogy ha film is lesz belőle, akkor mozifilmként valósul-e meg, vagy netán a mai kor trendjeinek megfelelően ez is VOD-szolgáltatón landol-e, mondjuk a Netflixen...