Elnézést kért az Elite: Dangerous fejlesztőcsapatának fejese az Odyssey kiegészítő rajtja miatt

Nagyon ritka jelenség az, hogy egy botrányos megjelenést követően maga a fejlesztőcsapat vagy a kiadó kér elnézést azért, mert lényegében átverték a közönséget egy gyenge fejlesztéssel, és habár most itt nincs is feltétlenül konkrét átverésről van szó, az Elite: Dangerous esetében így járt el a stúdió.

Elite Dangerous: Odyssey bővítmény, amely a múlt héten jelent meg, hatalmasat hasalt a visszajelzések tekintetében, ez pedig arra késztette David Brabent, a Frontier Development vezérigazgatóját, hogy bocsánatot kérjen a játék vészes állapota miatt.A kérdéses kiegészítő május 19-én debütált, és a rajongók azonnal sok problémáról számoltak be, többek között következetlen teljesítményről, csúnya hibákról és ilyen-olyan összeomlásokról. A megjelenés óta a Frontier két kis javítást adott ki a játékhoz, de a játékosok továbbra is jelentenek problémákat, amelyek Braben bocsánatkérését váltották ki.Persze a 40 eurós árcédula sem könnyítette meg a helyzetet, azonban Brabent a közleményében nemcsak, hogy elismerte a hibákat, viszont azt is elmondta, hogy