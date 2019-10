Elnézést kért az egykori Assassin's Creed-játékok rendezője a megmászható tornyok miatt

Patrice Désilet hozta tető alá az első két Assassin's Creed játékot, amikben feltűnt egy olyan játékmechanikai elem, melyet a mai napig inkább átkoznak a játékosok, hiszen rendre visszatér mindenféle alkotásban.

Igen, a megmászható tornyokról van szó, miáltal megnyílik a pálya egy része, azaz láthatóvá válik, ami azóta a Far Cry-ban rendszeresen visszatér, hovatovább még a The Legend of Zelda: Breath of the Wild is átemelte. Az első két Assassin's Creed direktorát, Patrice Désilet az EGLX torontói eseményen kérdezték róla, hogy mennyire hangolja le, hogy az emberek többsége emiatt csak "Assassin's Creed fickóként" hivatkozik rá.Désilet állítása alapján egy kicsit azért, például a Breath of the Wild esetében. Persze mindezt mókásan fejtette ki, nyilvánvalóan nincs lelkiismeret-furdalása emiatt.