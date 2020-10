Sokaknak nem volt egyértelmű a Sony pár nappal ezelőtti bejelentése, miszerint engedni fogják PS5-ön, hogy rögzíthessék a felhasználók a party-kban elhangzó beszélgetéseket, ugyanis sokan azt kalkulálták ki ebből, hogy a cég figyelni fogja a kommunikációs csatornákat.

Nem számított, hogy mindezt már tisztázta első naptól kezdve a Sony, hogy nem erről van szó, szimplán egy eszközt adnak az emberek kezébe, hogy így felvegyék a kesztyűt a felhasználókkal, de most nyomatékosítaniuk is kellett. Elnézést kért a cég, hogy nem konkretizálták előbb a funkció mibenlétét, viszont remélhetőleg most már mindenkinek egyértelmű, hogy, ha esetleg abuzív viselkedéssel találkozunk az online party-kban.