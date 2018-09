Elmarad idén a PlayStation Experience

Ha esetleg már vágtátok a centit a PlayStation Experience, azaz a PSX eseményig, akkor szomorú hírünk van, lévén a Sony egyik atyaúristene, Shawn Layden bejelentette, hogy idén nem kerül megrendezésre.

Egy podcast során árulta el az úriember a hírt, és azzal indokolta ezt a lépést, hogy, és nem szeretnének olyan elvárásokat támasztani, melyekhez később nem tudnak felnőni.Layden továbbá azt is elmondta, hogy a PlayStation több projektjével is remekül halad, kiváltképp a Days Gone-nal és a Dreams-szel. Ezek után viszont kíváncsian várjuk, hogy eme generáció hátralévő két hatalmas durranása, a The Last of Us Part 2 és a Death Stranding mikor kaphat konkrét megjelenési dátumot, reméljük, hogy még a jövő évi E3 előtt megejtik a premierek leleplezését.