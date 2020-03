Ellopták az Xbox Series X GPU-jának a forráskódját

Állítólag valaki, történetesen egy hacker feltört egy olyan számítógépet, amelyen az AMD Big Navi és Arden GPU-ihoz kapcsolódó forráskódok vannak, melyek esetünkben azért igen érdekes, mert utóbbi feszít majd az Xbox Series X szívében.

Az AMD olyan komolyan vette a támadást, hogy a DMCA, digitális szerzői jogok megsértése ellen irányuló törvény lehetőségeit is megcélozták a lépéseikkel. Persze nem ok nélküli a pánik, hiszenA Torrent Freak elvileg felvette a kapcsolatot ezzel a hackerrel, aki azt állította, hogy egy védtelen PC-ről zsákolta be a forráskódot még tavaly novemberben. Az AMD kommunikálta a helyzetet, elmondásuk alapján más AMD tulajdont nem érint ez a támadás, viszont együtt működnek a hatóságokkal, hogy megoldják a helyzetet.