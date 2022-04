Elkezdték forgatni a Vaják sorozat harmadik szezonját

Hivatalosan is megkezdődött a harmadik évad forgatása a Netflix The Witcher című sorozatához - a friss szezon 2021 végi megjelenése előtt ugyebár a Netflix már korábban megerősítette, hogy a jövőben egy következő évadot is készíteni fog.

Season 3 of @witchernetflix is now in production - we?ve been waiting for this family reunion! pic.twitter.com/rwJSxLvKRn ? Netflix Geeked (@NetflixGeeked) April 4, 2022

És bár az év elején a The Witcher 3. évadának forgatási időpontjaival kapcsolatos hírek keringtek, a Netflix most megerősítette, hogy a sorozat következő epizódjainak munkálatai megkezdődtek.A Netflix ma reggel a közösségi médiában hozta nyilvánosságra, hogy a The Witcher 3. évadának forgatása folyamatban van. Az üzenet mellett egy képet is posztolt a sorozat forgatásáról, amelyen Henry Cavill, Freya Allan és Anya Chalotra látható, amint körbeülnek és beszélgetnek egymással.