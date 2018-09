Elkezdődtek a Mortal Kombat XI motion capture munkálatai?

Izgalmas pletykákat hozott nyilvánosságra a Real Gamer News portál, miután kilátogattak a Mo Game Con eventre annak érdekében, hogy ott mikrofonvégre kapják többek között Richard Diviziót és Daniel Pesinát.

Aki esetleg nem tudná, a két harcművész az elmúlt években nagyon fontos szerepet játszott a Mortal Kombat-sorozat motion capture munkálataiban, így nem véletlen, hogy az újságírók rögtön arról kezdték faggatni őket, hogy milyen projekten is dolgoznak jelenleg a háttérben, és mint kiderült,Hogy ez a Mortal Kombat XI lesz-e, az egyelőre nem derült még ki, de annak ellenére is elég nagy a valószínűsége, hogy sem Ed Boon, sem a Netherrealm Studios munkatársai nem beszéltek még a következő részről, de az Injustice 2 elkészülése és az előző rész sikere után nem is lehet kétséges a folytatás lehetősége.

Nézd nagyban ezt a videót!