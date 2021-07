Elkezdett küldetéseket eltávolítani a Rockstar a GTA Online-ból

Nagyon úgy fest, hogy a Rockstar Games egy olyan folyamatba vágta a fejszéjét, ami sokaknál kihúzza majd a gyufát, mivel bár jelezték, hogy egyes játékmódok időről időre cirkulálnak majd, azonban több közkedvelt opciót is eltávolítottak.

A Bombushka Run Adversary Mode például élből ki lett véve, amit még a 2017 szeptemberi Smuggler's Run update keretein belül vezettek be. Ettől függetlenül nemcsak elvett a csapat, hanem adtak is a tartalomhoz, tekintve hogy egy új Survival pályával egészítették ki az élményt, ahol dupla jutalomért lehet küzdeni a hordákban érkező ellenlábasokkal.Ezenfelül érdemes odafigyelni Simeon üzeneteire is, tekintve hogy ha elnyerjük nála a hónap alkalamzottja címet, akkor kapunk jutalmakat. A következő, nyári nagy update a Los Santos Car Meet lesz, ahol természetesen a kocsik fognak a középpontba kerülni.