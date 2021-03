Elkészült az egyedi építésű PS5, mely a The Last of Us díszlete is lehetne

Miközben sok helyen hiánycikk a PS5, esetleg megfizethetetlenül drága, a Retro Licker csapata úgy döntött, hogy pénzt és időt nem sajnálva gyakorlatilag használhatatlanná tesznek egyet egy teljes átalakítással.

Bár a módosítások csak a masina küllemét érintették, a vastag borítás miatt azonban nem kísérleteznénk a tartós használatával, de most nem is ez a lényeg, sokkal inkább a masina külleme, melyet minden tekintetben olyan fa- és téglahatású bevonattal láttak el, hogy azzal a The Last of Us egyik díszleteként is elférne majd.Nem véletlen, hogy a masinára több utalás is került a The Last Of Us Part 2 kapcsán, ami egyfajta utalás is a Naughty Dog-nak arra vonatkozóan, hogy jobb lenne, ha csipkednék magukat egy kicsit a PS5-ös átirattal.

