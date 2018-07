Elkészült a világ első videoklipje, amit a GTA 5-ben forgattak

Érdekes együttműködést kötött egymással a Rockstar Games és a lemezlovasként ismert Solomun, akik egymás kölcsönös tisztelete, valamint a GTA Online-hoz megjelent After Hours frissítés miatt megalkották a világ első videoklipjét, amit a GTA 5-ben forgattak.

Aki nem tudná, az After Hours frissítés lehetőséget ad a játékosoknak, hogy saját nightclubot alapítsanak, ahová, és hogy ezt a lehetőséget alaposabban megismerhessék a rajongók, megszületett az alábbi klip, mely dugig van a játékból kivágott in-game pillanatokkal.A Customer Is King címet kapott dal ugyan nem tartalmaz szövegeket, de így is elmesél egy szuper kis történetet, mely tökéletesen összefoglalja a játék, illetve az aktuális frissítés lényegét is.

