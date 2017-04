Elkészült a The Surge

A Focus Home Interactive és a Deck13 a napokban hivatalosan is megerősítette a rajongók számára, hogy elkészültek végre a The Surge munkálataival, aminek jóvoltából már biztos, hogy májusban megjelenhet az alkotás.

A fejlesztők ezzel a jó hírrel együtt erősítették meg, hogy a The Surge már a megjelenéskor támogatni fogja a PS4 Pro-s változatot, így az első frissítéssel dinamikus 4K-ban, 30fps-sel, vagy 1080p-ben, 60fps-sel élhetjük majd át a játékot, míg a második frissítést követően - ami a megjelenés után érkezik - már a HDR támogatás is csatlakozik a bulihoz. The Surge megjelenését május 16-án várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, az aranylemezre kerülés miatt pedig ez a dátum már szentnek és sérthetetlennek tűnik.