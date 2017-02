Elkészült a The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Túlzás nélkül történelmi pillanatoknak lehetünk most részesei, hiszen aranylemezre került, avagy elkészült végre a The Legend of Zelda: Breath of Wild című szerepjáték, amely több okból kifolyólag is nagyon fontos lesz az iparnak.

Egyrészt ugyanis egy legendás sorozat aktuális epizódjáról beszélünk, amely bár eredetileg a Wii U-t mentette volna meg a biztos pusztulástól, de időközben nagyot változott a világ, így másrésztHa ugyanis valami, akkor a The Legend of Zelda: Breath of the Wild garantáltan el tud adni pár százezer, vagy éppen pár millió Switch-et, amitől most már semmi sem választhatja el a konzolt vagy a játékot, hiszen Yasuyuki Honne, a Monolith Soft munkatársa a Twitteren jelentette be, hogy a napokban végre elkészültek a fejlesztési munkálatokkal, így minden adott a március 3-ra betervezett premierhez.