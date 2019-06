Elkészült a Fallout: New Vegas előzményét elmesélő rajongói projekt

Bár úgy tűnik, hogy soha nem készülhet már el a Fallout: New Vegas folytatása, azonban a rajongók ettől még bármit megvalósíthatnak, amit mi sem bizonyít jobban más, mint a Fallout: New California esete, mely a népszerű szerepjáték előzményeit meséli el nekünk.

Bár a rajongói projekt csak egy modként indult útnak, azonban ennek ellenére is teljes értékű játékként tekinthetünk rá, hiszen mind a sztori, mind a megvalósítás minőségét tekintve kimagasló teljesítményt produkált, most pedig végre elkészült, és mindenki számára szabadon letölthetővé vált.Bár egy mod valójában soha nem készül el teljesen, ezért is hívják a jelenlegi állapotát végleges bétának a készítők, de hagyjuk is a megnevezéseket, pláne annak fényében, hogy IDE kattintva bárki szabadon letöltheti magának a játékot, mely arra hivatott, hogy