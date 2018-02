Elképesztően látványos sztori trailert kaptunk a Kingdom Come: Deliverance-ről

A Warhorse Studios csapata egy újabb trailert dobott össze a Kingdom Come: Deliverance -ról, amivel az volt a céljuk, hogy ismét felgyújtsák bennünk a várakozás lángját, amit néhány gameplay felvétellel alaposan kioltottak az elmúlt hetekben.

Az alábbi videó azonban újra a legjobb oldalát mutatja az alkotásnak, és bár tisztában vagyunk azzal, hogy mindaz, amit látunk, az konkrétan szemfényvesztés, de hihetetlen hangulata és a magyarok érintettsége miatt egyszerűen szeretni akarjuk a játékot, melyA különleges élmény felfedezésére pedig várhatóan már nem is kell sokáig várnunk, hiszen a Kingdom Come: Deliverance február 13-án érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, az alábbi videóból pedig már most megismerhetjük Henry, a kovács fiának izgalmas történetét.

Nézd nagyban ezt a videót!