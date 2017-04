Elképesztően látványos pillanatokat prezentál a legújabb DiRT 4 gameplay trailer

A Codemasters egy friss gameplay trailert mutatott be nekünk a DiRT 4 -ről, ami olyan realisztikusra sikeredett, hogy kis túlzással eltakartuk a szemünket, nehogy valamelyik autó kavicsot vagy port verjen a szemünkbe a nagy száguldás során.

Az alábbi DiRT 4 videó egyébként semmi extrát nem mutat nekünk ahhoz mérten, amit elvárunk egy ilyen minőségű rallys játéktól, de a gameplay felvételek alatt, amiből a brümmögés miatt ugyan nem sokat hallunk, de azt azért igen, hogy jóféle lesz.A fejlesztők egyébiránt megerősítették, hogy több mint 40 licencelt dal kap majd helyet a játékban, és köztük nemcsak kis garázszenekarok zörgései, lévén olyan bandáktól is bukkannak fel számok, mint a The Chemical Brothers vagy a Queens of the Stone Age. Most azonban a füled helyett a szemedre lesz szükséged, hiszen pörgetjük a legújabb DiRT 4 trailert:

