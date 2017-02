Elképesztően látványos lett a Resident Evil: Vendetta legfrissebb kedvcsinálója

Kis túlzással még a hátunkon is felállt a szőr, annyira hatásosra sikeredett a Resident Evil: Vendetta című CGI mozifilm legújabb kedvcsinálója, amelyet érezhetően főként a régebbi rajongóknak szeretett volna dedikálni a Capcom.

Habár a munkálatokba a Marza Animation Planet és a Sony Pictures is belefolyik, összességében azért érezni a Capcom hatását, akik egy a játéksorozat hatodik és hetedik része közé ékelt sztorit dolgoznak fel ezzel a művel, középpontban olyan hősökkel, mintAmint a kedvcsinálón is látható, mindezt izgalmas kalandok, rengeteg zombi és egy félelmetes főellenfél is kísér, sőt mi több, a trailerben most először a főgonoszt, a dolgok mozgatóját egyaránt láthatjuk már. Bemutató idén nyáron!