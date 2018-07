Elképesztően jó pontszámokat kapott a külföldi kritikusoktól az Octopath Traveler

Ha minden a tervek szerint alakul, akkor várhatóan még ma megjelenik világszerte Nintendo Switch-re az Octopath Traveler című klasszikus JRPG, amit egy ideje már javában zúznak a külföldi kritikusok.

Ennek pedig most meg is lett az eredménye, lévén a premier előtt befutottak az első külhoni pontszámok, melyek alapján kijelenthető, hogy a Square Enix ismét valami óriásit alkotott az Octopath Traveler -rel, amit kizárólag Nintendo Switch-re érhetnek el maguknak a rajongók.Az alábbi listán például a maximális pontszám mellett csak úgy sorakoznak a 80-90 százalékok, és bár akad ennél rosszabb is, de, ami elég sokat elmond a végeredményről.Digitally Downloaded - 5/5Meristation (Spanish) - 9.5Areajugones (Spanish) - 9.3Nintendo Life - 9SpazioGames (Italian) - 9NintendoWorldReport - 93djuegos(Spanish) - 9Jeuxvideo (French) - 18/20Twinfinite - 4.5/5Hobby Consolas (Spanish) - 89/100Everyeye (Italian) - 88/100The Games Machine (Italy) - 8.7God is a Geek - 8.5FNintendo (Portugeuse) - 8Nintendo Insider - 8Shacknews - 8Press Start Australia - 8Gamekyo (French) - 8Press Start - 8VideoGamer - 8Gamer.nl (Dutch) - 8Gamespot - 8Gameblog France - 8Vandal (Spanish) - 8Metro GameCentral - 4/5RPG Site - 7Multiplayer.it (Italian) - 7