Elképesztően izgalmas infók szivárogtak ki a Fable 4-ről

A Microsoft E3-as prezentációjának legvártabb eleme természetesen, hogy milyen exkluzívokat fognak villantani, és ezek közül is kiemelkedik a Fable 4, melyről már annyi minden szivárgott, hogy kizárt, hogy ne történjen meg a tényleges bejelentés.

Eredetileg egy videó formájában láttak napvilágot a friss szivárgások, ami bár törölve lett, egy Reddit-felhasználó lejegyzetelte a legfontosabb adatokat. Így derült ki, hogy egyaránt lehet majd FPS és TPS nézetben is játszani,, valamint teljes mértékben nyitott világú játék lesz.Érdekesség még, hogy ezúttal a lőfegyverek elviekben kimaradnak, hovatovább nem kötelező hőssé válnunk a sztori során, az előző epizódokhoz hasonlóan. A városépítés is egy izgalmas adaléknak ígérkezik, ami szervesen kapcsolódik a fősztorihoz, valamint a befejezéshez,- remélhetőleg jobban kidolgozva, mint korábban. A Fable 4-et, ha minden igaz, akkor az Unreal Engine hajtja.A sztori szempontjából azt rebesgetik, hogy Aurora és Albion ezúttal mellőzve lesz, sőt még valamilyen formában az időutazás is közrejátszhat a cselekményben.