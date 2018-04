Elképesztően igényes Street Fighter társasjáték érkezik hamarosan

Újabb területet igyekszik meghódítani magának hamarosan a Street Fighter-sorozat, a Capcom engedélyével ugyanis felkerült a Kickstarterre egy Street Fighter: The Miniatures Game címre keresztelt társasjáték, mely elképesztően igényesnek ígérkezik.

Ezt mi sem bizonyítja jobban más, minthogy a rajongók alig 24 óra alatt összedobták rá a megálmodók által kért 400 ezer dolláros összeget, sőt mi több, a számláló időközben a félmilliós keretet is túllépte, miközben a projektnek még 29 napja maradt a gyűjtögetésre.A Street Fighter: The Miniatures Game érdekessége, hogy nemcsak sajátos szabályrendszerrel rendelkezik - lásd a lenti videót -, hanem a klasszikus karaktereket festett miniatűr figurákként vonultatja fel, így nemcsak a szórakozás érdekében, hanem gyűjteményes darabként is érdemes lehet majd beszerezni az 1v1 fős küzdelmeket garantáló társast, melyhez valamiféle csapatos mókán is gondolkoznak már az alkotók.A Jasco Games által megálmodott társasjáték - ők álltak korábban a Mega Man társas mögött is - egyelőre nem tudjuk még, hogy mikor érkezik, de ha te is támogatnád, a Kickstarteren még megteheted.

