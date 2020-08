Elképesztő videó érkezett a Hitman 3 VR-ról

A korábban már beharangozott Hitman 3 VR kapcsán eddig is azt vártuk, hogy megborítja a jól ismert játékmenetet azzal, hogy konkrétan minket helyez a középpontba, viszont most egy friss videó alá is támasztja ezt a feltételezést.

Maguk a fejlesztők vezetnek be minket az alábbi kedvcsinálóban a Hitman 3 -hoz kapcsolódó virtuális valóság rejtelmeibe, és olyan extra funkciók is elérhetővé válnak így, mint hogy feszítővassal megkocogtassuk a célpontok hátát, mielőtt likvidáljuk őket, de akár ki is kukkanthatunk a sarkok mögül a fegyverünkkel.Érdekesség, hogy PlayStationön egyelőre nincs szó Move kontrollertámogatásról, úgyhogy nincs kizárva, hogy valamiféle új mozgásérzékelőt vezet be a Sony az új generációra, de ez persze még csak találgatás.

