Elképesztő élményt nyújt Hololens-en a Portal!

A lélegzetünk is elakadt attól a demótól, amelyet Kenny W, az ismert Hololens fejlesztő mutatott be néhány órával ezelőtt egy videó által a Youtube-on, amelyen azt láthattuk, hogy milyen is lenne a Portal a kiterjesztett valóságban.

Habár Kenny többször is elvarázsolt már minket a múltban, azonban az alábbi felvétel kilóra megvett minket, hiszen kiderül belőle, hogy a Hololens általlehetőségünk nyílik portálokat nyitogatni annak érdekében, hogy gravitációs fegyverünkkel dobozokat dobáljunk át rajta.Mielőtt bárki azonnal feltörné a malacperselyét ahhoz, hogy vegyen egy Hololens-t, gyorsan hozzátennénk, hogy, és bár nem kizárt, hogy a Valve is dolgozik rajta titokban, azonban egyelőre erről semmiféle információnk sincs, így ha komolyabbra fordulna a projekt, a stúdió még akkor is megvétózhatja.Magyarán csak élvezzük az alábbi videót, hiszen egyrészt nem mindennapi látvánnyal találkozhatunk benne, másrészt pedig kiderül belőle, hogy, illetve a kiterjesztett valóság technológiája.

