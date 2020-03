Természetesen adott már ki játékot saját kezűleg az Epic Games, többek között a Fortnite-ot is, viszont most először nyílnak meg a kapuk afelé, hogy a stúdió multiplatform kiadóvá váljon, hiszen több fejlesztőcsapat alkotását is ők fogják terjeszteni.

Több vállalattal is partnerkapcsolatba lépett az Epic Games, hogy a friss szoftvereiket ők publikálják. A The Last Guardiant készítő genDesign, az Inside alkotóiként elhíresült Playdead,Ezek lesznek tehát az első olyan stúdiók, melyek az Epic Games kiadói divíziójának szárnyai alatt fognak kijönni első körben, és nem kizárt, hogy hamarosan még több névvel gyarapodik ez a felhozatal. Bárhogy is, várjuk!

