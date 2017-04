Elképesztő a kereslet a NES Classic Edition-re

Reggie Fils-Aime, az amerikai Nintendo elnöke a Time magazin munkatársainak bejelentette, hogy elképesztően nagy a kereslet világszerte retro konzoljuk, avagy a NES miniatürizált, újra kiadott változata iránt.

A NES Classic Edition ugyanis 2,3 millió példányban kelt már el világszerte, és vélhetően sokkal több nem is fogy majd belőle, aminek az oka nem más, minthogy, ami miatt Reggie elnézést is kért a rajongóktól.Merthogy bár sokan szeretnének még maguknak egy NES Classic Edition-t, azonban beszerzése ma már a legtöbb helyről szinte lehetetlen. Ez nem véletlen, az elnök szerint ugyanis a masinát eredetileg csak a karácsonyi időszakra akarták a boltok polcaira küldeni, de miután látták, hogy mekkora rá a kereslet, egy kicsit kiterjesztették a kínálatot, ellenben a jövőre nézve nincs több kapacitásuk a gyártásra, hiszen a Switch is elképesztően sikeres lett, és arra koncentrálják erőforrásaikat.