Elkaszálták a Skytornt, a Celeste fejlesztőinek új játékát

A Skytorn eredetileg egy metroidvania zsánerű alkotás lett volna a Celeste fejlesztőitől, azonban Noel Berry, a projekt mögött álló egyik művész elárulta, hogy végül elkaszálták a projektet egy roppant érdekes okból kifolyólag.

Berry a Skytornon több mint öt éve kezdett el dolgozni, amit aztán a csapatával félretett, amíg nekiálltak a Celeste tető alá hozásának, melynek megjelenése előtt Berry még azt nyilatkozta, hogy a projekt továbbra is életben van, hovatovább be fogják fejezni.Ennek ellenére jött a törlésről szóló blogbejegyzés , amiből kiderül, hogy szimplán arról van szó, hogy, mivel eredetileg egy procedurálisan generált kalandjátékot akartak összepakolni, melyben egy halál után vége a mókának, viszont ez szembemegy a metroidvania műfaj jellegzetességeivel.Miután elvetették, hogy csak és kizárólag randomgenerált pályákból álljon a dolog, egy lineáris kalanddá kezdték átalakítani a Skytornt, ami továbbra is rendelkezett procedurálisan generált szintekkel, viszont egy idő után már ennek sem látták értelmét.Bár a Skytorn nem fog elkészülni, múltkor már megtudtuk , hogy a Celeste után ismételten robbantanak valami nagyot a Matt Makes Games stúdióval közösen. Addig is nézzétek meg, milyen lett volna a Skytorn:

