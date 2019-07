Elkaszálták a RAW című, GTA Online-szerű játék Kickstarteres gyűjtését

A GTA Online mintájára bőven elkél a piacra egy hasonló jellegű, kvázi MMO-szerű alkotás, ami éppenséggel inkább operál szimulátorként, mintsem fantasy vagy sci-fi köntösbe bújtatott RPG-ként.

A RAW című Kickstarter-játék pontosan ezt a műfajt hivatott képviselni, ami ráadásul két hete el is érte a gyűjtési célját , viszont- összehasonlításképp említjük, hogy a GTA V nagyjából 137 millió dollárból készült.Le is lett lőve a gyűjtés a Kickstarter által, mivel az oldalon kívül tervezik beszerezni a további összeget, ami viszont szembemegy a portál irányelveivel.A fejlesztők a Gyakran Ismételt Kérdések szekcióban elismerték, hogy nagyon alacsonyra lőtték be a gyűjtési szükségleteket, hiszen a minimum mennyiség, ami kellhet a munkálatokhoz, 300 ezer dollártól kezdődik. Ahogyan azt korábban jelezték, többlépcsős gyűjtést terveznek, ergo a Kickstarter csak az első fázis.És hogy mit is tud a RAW? 400 négyzetkilométeres pálya, ingatlan- és telekvásárlás, a politika is komoly szerepet kapna, lévén például polgármesterként is jelöltethetjük magunkat, és még sok egyéb más teendőnk lenne. Papíron kiválóan hangzik, az alábbi összefoglaló alapján még jobbnak tűnik, viszont a megvalósítás kérdéses...

Nézd nagyban ezt a videót!