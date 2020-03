Elkaszálták a Bloodstained: Ritual of the Night egyik Kickstarteres mérföldkövét

Gyönyörű szép Kickstarter-kampányt tudhat maga mögött a Bloodstained: Ritual of the Night , amely tavaly nyáron meg is jelent teljes pompájában, azóta pedig folyamatosan újítgatják, foltozgatják, bővítgetik a fejlesztők.

Az ötmillió dolláros mérföldkő az lett volna, hogy hozzácsapnak a szoftverhez egy roguelike módot, mely által egy vadonatúj műfajban is élvezhettük volna a játékot, ám azóta az alkotás atyja, Koji Igarashi bejelentette a kapcsolódó Kickstarter-oldalon , hogy a kód, amit írtak a játékhoz még a korai fázisban, nem alkalmas a roguelike mód stílusához.Ehelyett egy "Randomizer" opciót kapnak a rajongók, miáltal nyolc különböző paramétert tudnak módosítani egy új végigjátszás kezdetekor - például kulcsfontosságú tárgyak hollétét, a boltok pozícióját is felrázhatjuk, és az ellenségek által dobott loot is kicserélhető.