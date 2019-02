Elite Dangerous: sikerrel zárult a világűrben rekedt játékos kimentése

Nemrégiben egy Deluvian nevű játékos rekordott szeretett volna dönteni az Elite Dangerous univerzumában, hiszen minden eddiginél távolabb akart merészkedni a Sol csillagtól.

Fel is pakolta a fedélzetet üzemanyaggal, azonban kicsit eltaktikázta magát emberünk, lévén az odaúton elfogyott a nafta, ami a visszaugráshoz lett félrerakva,Jött aztán a Fuel Rats nevű csoportosulás, akik egy valódi játékosokból álló kis szövetkezet, ők pedig elhatározták, hogy nemcsak, hogy visszahozzák a messzeségben rekedt flótást, de még streamelni is fogják ezt az epikus mentőakciót. Korábban is hajtottak már végre ilyesféle mentéseket.Kicsit komplikált volt ez az egész, merthogy Deluvian akármikor bejelentkezett, abban a pillanatban elkezdett szépen lassan fogyogatni az üzemanyaga, viszont néha-néha be kellett jelentkeznie, hogy a Fuel Rats tagjai el tudják végezni a szükséges ellenőrzéseket, Deluviannak pedig jelet kellett adnia hollétéről. Éppen ezért a játékos mindig kikapcsolt mindenféle funkciót a hajóján, és csak a létfontosságú elemeket hagyta üzemelni.Végül most több hétnyi utazás után megérkezett a Fuel Rats, a mentés pillanatait pedig meg is leshetitek alant: