Elindult PC-n és PS4-en is a Resident Evil: Resistance nyílt bétája

Egy rövidke csúszást követően a Capcom bejelentette, hogy már mindenki számára elérhető PC-n és PS4-en egyaránt a Resident Evil Resistance nyílt bétája, mely a Resident Evil 3 Remake extrájaként érkezik.

Aki esetleg nem tudná, a kérdéses név mögött egy aszimmetrikus többjátékos mód áll, ami annyira újdonság nemcsak a harmadik rész, hanem a teljes sorozat tekintetében is, hogy a készítők ezzel a nyílt bétával szeretnék letesztelni egy kicsit az egész móka működőképességét.Amennyiben te is kipróbálnád, ne halogasd sokáig a dolgot, hiszen, ezáltal a PC-seknek a Steamen, a PS4-es felhasználóknak pedig a PS Store-on érdemes utánanézniük, míg az Xbox One-tábor bizonyára már meg is unta a 4v1 fős multit, hiszen az ő platformjukra az eredeti időpontban megérkezett korábban a béta.