Elindult az Epic Games Store éves nagy kiárusítása

Az Epic Games Store óriási éves kiárusítása visszatért, négy hétig ingyenes játékokkal és rengeteg népszerű játék leértékelésével - a Mega Sale során a különböző címekre vonatkozó kedvezmények mellett a felhasználók egyetlen 25%-os kedvezménykupont is kapnak, amelyet egy általuk választott Epic Games Store-játékra használhatnak fel.

Az Epic Games Store Mega Sale május 19-én kezdődik és június 16-ig tart. A leárazás során több mint 1600 játékra és kiegészítőre adnak akár 75%-os kedvezményt, köztük a Tiny Tina's Wonderlands (20%-os kedvezmény), a Ghostwire: Tokyo (34%-os kedvezmény), Final Fantasy 7 Remake Intergrade (29%-os kedvezmény), Sifu (20%-os kedvezmény) és Far Cry 6 (50%-os kedvezmény).A 25%-os kupon minden Epic Games Store felhasználó számára elérhető lesz. Ha egyszer vásárolsz a kuponnal, azonnal kapsz egy másikat, amit a következő vásárlásodnál használhatsz fel. Ezek a kuponok csak játékokra használhatók fel - DLC vagy játékon belüli vásárlásokra nem.Az akcióban minden héten lesz egy ingyenes játék is, bár az Epic még nem jelentette be, hogy melyek lesznek ezek a játékok. A 2021-ben az ajándékozás az NBA 2K21-gyel kezdődött. Irány az Epic Games Store